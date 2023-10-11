Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gaz sıkışması sonucu bir evde çıkan yangında, 5 kişi dumandan etkilendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde iddiaya göre gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.