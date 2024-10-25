Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk, vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Çocukların atlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.