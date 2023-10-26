Şanlıurfa’da bir araya gelen engelli dernekleri üyeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı.

Şanlıurfa’da toplumun her kesiminden İsrail’e tepki, Filistin’e destek açıklamaları yapılmaya devam ediyor. Kentte faaliyet gösteren engelliler dernek başkanları ve üyeleri, Haliliye ilçesindeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde bir araya geldi. Burada toplanan dernek başkanları ve üyeler, ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ile Gazze’ye destek açıklaması yaptı.

“İsrail’in zulmüne ‘dur’ demek için toplandık”

Grup adına açıklama yapan Şanlıurfa Bedensel Engeliler Spor Kulübü Başkanı Veysi Fırat, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını tüm engelli bireyler olarak kınadıklarını ve Gazze halkının yanında olduklarını söyledi. Fırat, “Bugün engelli dernek başkanlarımız ve üyeleri ile beraber İsrail’in zulmüne ‘dur’ demek için, Filistinli kardeşlerimize destek olmak için, buradan oraya sesimizi duyurmak için toplandık. Dualarımızı gönderdik, Rabbim bizi de onları da görüyor. Onlar bizi hissetsinler, biz burada onları çok iyi hissediyoruz. Biz onları unutmadık, onlar da bizi unutmasınlar. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İsrail ve İsrail’e destek veren tüm ülkeler kahrı perişan olsun, lanetliyoruz. İnşallah bu savaşın sonunda ümmet zafere kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.