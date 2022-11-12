Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda engelli bireylerin ulaşımlarını rahat sağlamaları için otobüsleri kullanabilecekleri şekilde dizayn etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda engelli bireylerin ulaşımlarını rahat sağlamaları için otobüsleri kullanabilecekleri şekilde dizayn etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, BEL-SAN A.Ş bünyesinde hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarında yenilikler yaparak engelli bireylerin kullanabilecekleri bir şekilde tasarladı. Engellerin bireylerin önlerindeki engelleri kaldırmayı amaçlayan çalışma ile birlikte engelli bireyler şehir içi ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere yönelik düzenlenen araçların tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ile engelli bireyler katıldı. Tanıtım programına katılan Beyazgül ile Vali Ayhan, engelli bireylerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Engelleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılan çalışma çerçevesinde engellilere yönelik dizayn edilen otobüsler test edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, tekerlekli sandalye ile otobüse binerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Şehir içi ulaşım araçları engelli bireylere uygun hale getirildi”

Engelli bireylerle empati yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, harekete engel bir şeyin kalmadığını belirterek, “Yeni alınan araçlarımızı engelli bireylere hazır hale getirdik. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü araçlarımızın engellilere uygun hale geldiği onayladılar. Protokol üyelerimizle birlikte araçlarımızı test edip inceledik. Her zaman söylediğimiz gibi aslında engel kalptedir. Fiziki engelin çok önemi var mıdır onlarla Allah arasında engel olmadığını düşünüyorum. Allah sizlere güzel hizmetler etmeyi bize nasip etsin. Engellilerin talepleri bizler için bir emirdir ve o taleplerin yerine hemen getirilmesi için gerekli birimlere talimatlar verdim. Kalpleri yumuşatanlar engelli bireylerimizdir” dedi.

Engelli bireylere yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirten Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise erişebilirlik izleme ve denetleme komisyonu marifetiyle eksik alanlar görüşülüyor ve oradaki ihtiyaçlar tespit ediliyor. Büyükşehir Belediyemiz çok güzel araçlar almışlar ve bunların hizmete sunulabilmesiyle birlikte bu erişebilirlik konusundaki ihtiyaçlar ve eksiklikler giderildi. Araçlarımız hizmete girecek ve bu çok ince bir duyarlı haber, ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibini tebrik ediyorum” İfadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde oluşturulan erişebilirlik izleme ve denetleme komisyonu tarafından şehir içi ulaşım araç şoförlerine erişebilirlik belgesi verildi.