Şanlıurfa’da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Ağcıl Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Polat (45) iddiaya göre, tarlasını sularken elektrik teline temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.