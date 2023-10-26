Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çok büyük tarım arazilerine ve işgücüne sahip olan Şanlıurfa’nın merkez ilçesi Eyyübiye’de, alternatif tarımsal girişimlerin önünü açmak ve müteşebbislere öncülük etmek maksadıyla kurdukları sera kenti büyütme kararı aldıkları müjdesini verdi. Seralarda ayrıca ejder meyvesi de yetiştiriliyor.

Şanlıurfa’ya özgü ıslah edilmiş yerli çeşit biber başta olmak üzere demonstrasyon amaçlı farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği Eyyübiye Sera Kent’te incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Kuş, burada görevli mühendislerden bilgi aldı. Göreve başladıktan sonra kendilerini heyecanlandıran ilk projeleri olan sera kentin kuruluşunun pandemi süreci nedeniyle iki yıl ertelendiğini, ciddi miktardaki uluslararası fonlardan da pandemi nedeniyle faydalanılamadığını hatırlatan Başkan Kuş, iki yıl önce temeli atılan projeden başarılı sonuçlar alındığını anımsattı. Geçen yıl bereketli bir sezon geçirildiğini kaydeden Başkan Kuş, “Elli tona yakın biber hasadı gerçekleştirmiştik. Şu anda biber hasadına başlamak üzereyiz ve gayet verimli olduğunu görüyoruz. İnşallah bu yıl 60-70 ton hedefimiz var” dedi.

Ejder meyvesi yetiştiriliyor

Şanlıurfa’da sera ortamında yetiştirilebilecek ve ciddi pazar payı bulunan ejder meyvesi üretimi hakkında da bilgiler veren Başkan Kuş, yetişkin döneme üç yılda ulaşacak ejder meyvesi bitkilerinden çelik satışı ve meyve üretimi yönünden 2024 yılında bereketli bir hasat bekledikleri bilgisini verdi. En geç 2024 yılı ilk çeyreğine kadar Eyyübiye Sera Kente on dekarlık bir ilave daha yapacakları müjdesini veren Başkan Kuş, “Daha önce de söylediğimiz gibi, yıllara sâri olarak sera kentimizi büyüteceğiz. Hem istihdam hem de üretim noktasına Şanlıurfa’mıza önemli bir destek sunmuş olacağız” diye konuştu.