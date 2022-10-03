Şanlıurfa’da 3 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar, sinema ile buluşturuldu. Çocuklar, Şehit Eren Bülbül’ün hayatını anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.

Şanlıurfa’da 3 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde çocuklar, sinema ile buluşturuldu. Çocuklar, Şehit Eren Bülbül’ün hayatını anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Günü nedeni ile sinema etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde 200 çocuk, Trabzon-Maçka’da 11 Ağustos 2017’de Astsubay Ferhat Gedik ile PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmine götürüldü. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sinema etkinliğinde çocuklar ve velililerle bir araya geldi. Canpolat, geleceğin teminatı olan çocukların günlerini kutlarken, geleceğimiz olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Sinema etkinliğinde çeşitli ikramlarda da bulunulurken, ilk kez filmi izleme imkanı bulan çocuklar, etkinlik için Canpolat’a teşekkür etti.