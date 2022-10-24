Şanlıurfa’da kaçak avlandığı belirlenen kişiye 4 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa’da kaçak avlandığı belirlenen kişiye 4 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında durumundan şüphelendiği sürücünün otomobilini durdurarak arama yaptı. K.S.’ye ait araçta yapılan aramada, gözleri kapatılmış 2 yabani doğan bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince el konulan 2 doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi. K.S.’ye 4 bin 712 lira ceza uygulanırken, kuşların tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.