Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli sportif aktivitelerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinliklerinde çeşitli branşlarda düzenlenen sportif aktivitelerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ASKF Şube Başkanı Adnan Yükselir, sporcular ile aileleri katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen sportif aktivitelerde dereceye giren vatandaşlara ödüllerini takdim etti. Başkan Beyazgül ile sporcular arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Başkan Beyazgül bir sporcu ile bilek güreşi yaptı.

“Gençlere yönelik yatırımlarımız devam ediyor”

Kente yapılan spor tesisleri ile birlikte gençliğe yönelik yatırımların devam ettiğini ve Şanlıurfa’nın spor şehri olacağını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Sporda mutluluğumuzu büyütelim. Şampiyonluklar kazanarak Şanlıurfa’ya gurur madalyalarını takmış olalım. Hem sporcularımızı hem de ailelerini tebrik ediyorum. Başarı hem çocuklarım hem de ailelerin başarısıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 28 branşta gençlere hizmet veriyoruz. Şimdi yeni bir sloganımız var. Artık Şanlıurfa bir spor şehri olacak. Göğsümüzde taşıdığımız madalyaları yukarılarda dalgalandıracağız ve İstiklal Marşımızı birçok ülkede dinlettireceğiz. Tüm çalışmalarımız ve gayretlerimiz spor için ve gençliğimiz için devam edecektir” diye konuştu.