Şanlıurfa’da yapımı tamamlanan konutlara yerleşen depremzedeler, sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Şanlıurfa’da, 10 bin 538 yapı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Depremzede aileler, kış ayları öncesi sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

TOKİ tarafından merkez ilçeler Eyyübiye’de 3 bin 202, Karaköprü’de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut, etaplar halinde yapılıyor. Tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor. Bu çerçevede geçtiğimiz Şubat ayında yapımı tamamlanan Eyyübiye ilçesindeki 363 konut hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını teslim alarak konutlarına kavuşan depremzede aileler, kış ayları öncesi sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Şimdiki evlerimiz, eski evlerimizden daha iyi oldu"

Depremzede Mustafa Tumbul, “6 Şubat’ta Türkiye’de büyük bir felaket oldu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, gerekeni yaptılar. Biz o sırada kiralık ev arıyorduk, bulamıyorduk, bir yıl içerisinde evlerimizi bize teslim ettiler. Şu anda yuvamızda oturuyoruz. Allah iyi insanları başımızdan eksik etmesin. Allah devletimizi başımızdan ilelebet devam ettirsin. Şimdiki evlerimiz, eski evlerimizden daha iyi oldu. Şu andaki evlerimizin parkı geniş, oyun parkuru var, çocuklarımız, torunlarımız geldiklerinde bir daha gitmek istemiyorlar. Eskiden biz mahallede otururken arabamızı durduracak yerimiz yoktu, şu anda çok mutluyuz. Allah olmayanlara da versin” dedi.

“Allah Cumhurbaşkanımızı başınızdan eksik etmesin”

Depremzede Zemzem Tumbul ise, “Çok mutluyuz. Yeni evimiz eskisinden çok daha güzel. Her şeyimiz dört dörtlük oldu. Suyu, elektriği, doğal gazı yaptılar. Allah yapandan da edenden de razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sözünün sahibi, söz verdiği gibi bir yıl içerisinde evlerimizi bize teslim etti. Çok şükür mutluyum” ifadelerini kullandı.