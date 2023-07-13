Şanlıurfa’da depremzede ailenin eşyaları eve giren hırsızlar tarafından çalındı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi kadın depremden sonra hasar alan evine geri döndüğünde tüm eşyalarının hırsızlar tarafından çalındığını fark etti. Büyük şok yaşayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yıldız Hatipoğlu mağdur olduğunu belirterek, "Deprem olduktan sonra çocuklarımla birlikte babaevime gittim. Gidip orada bir ay kaldım. Bu sırada hırsızlar evime girmiş, evi soymuşlar. Evde birşey bırakmamışlar. Evde ne varsa hepsini götürmüşler. Yemişler, içmişler, kalmışlar, banyo yapmışlar. Elektrik kablolarını hepsini koparmışlar. Evde hiçbir şey bırakmamışlar. Canları kırmışlar, ben ve çocuklarım perişan haldeyiz. Sadece aile desteği tek alıyorum. Ayda devletten bin 800 TL para alıyorum. Bu paranın bin TL’sini kiraya veriyorum. Sadece 800 TL para ve komşuların yardımı ile geçiniyorum. Bir de aşevine gidip çocuklarıma yemek getiriyorum. Gerçekten çok mağdur durumdayız. 5 çocuğumla çok zor durumdayım. Eşim bizi terk etti. Eskiden çalışmaya gidiyordum, şimdi çocuklar küçük olduğu için çalışmaya da gidemiyorum. Hırsızlar, klima, çamaşır makinesi, buzdolabı, motoru, halı gibi evin tüm eşyalarını çaldılar. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bana el uzatılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.