Şanlıurfa Valisi Sn. Salih Ayhan, yaklaşık 2-3 ay içerisinde kentteki depremin izlerinin tamamen silineceğini söyledi.

Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi’nde ağır hasarlı bir binanın yıkım çalışmalarını, Vali Yardımcısı Erinç Demir ile birlikte yerinde inceleyen Vali Ayhan, ekiplere gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu, vatandaşlardan da yıkım çalışmaları noktasında biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Sürecin hukuk çerçevesinde sistematik şekilde devam ettiğinin altını çizen Vali Ayhan, “Bazen vatandaşlarımızın bu bina ağır hasarlı ne için hemen yıkıp kaldırmıyorsunuz diye talepleri, söylemleri ve serzenişleri oluyor ama bu bir hukuki süreçtir. Vatandaşımızın binasına böyle bir rapor verildiği zaman vatandaş itiraz edebilsin diye bir hak veriliyor ve itiraz süreci işliyor. İkinci bir ekip aynı raporu tanzim ettiği zaman da yıkım süreci başlatılıyor. Yani bir hukuk devletiyiz her şeyin bir zamanı, süreci ve sistemi vardır. Bu sistem içerisinde süreç yürütülmektedir, vatandaşlarımızın bu konuda anlayışı ve bize destekleri önemlidir. 2-3 ay içerisinde Urfa’mızın tamamında inşallah depremin izlerini silmiş olacağız" dedi.

“100’ün üzerinde binanın yıkım çalışmaları sürüyor”

İl merkezinde 100’ün üzerinde ağır hasarlı binanın ihalesinin yapılarak yıkım çalışmalarının başlatıldığını belirten Şanlıurfa Valisi Sn. Salih Ayhan, “Yaklaşık 2 bine yakın yıkık ve yıkılması gereken binalar vardı. İlimiz bina stoku olarak Türkiye’nin 10 ili arasındadır, yani yaklaşık 400 bin bina ve 800 binin üzerinde de bağımsız bölüm, konut vardı. Bunların her birinin kendi imkânlarımızla, kurumlarımızın teknik personelleriyle sahada taramaları yapıldı. Birinci tarama yapıldıktan sonra ilanlar yapıldı ve ilanlardan sonra itirazlar alındı, onlar değerlendirip hemen hemen 2 ilçemiz hariç tamamı oldu. Öncelikle ağır hasarlı binaların yıkım süreçleri başlamış oldu. Şu an il merkezinde 100’ün üzerinde çok katlı binanın ihalesi yapılmış olup bunların da şu an yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Güvenli, kontrollü şekilde binaların yıkılması gerekiyor. Çünkü çevrelerinde yerleşim yerleri var, bundan dolayı arkadaşlar titiz çalışıyorlar. Köylerimizde ise yaklaşık olarak 7 binin üzerinde ağır hasarlı evler var. Bunların da bir kısmının ihalesi gerçekleştirildi. 2 bine yakın bina ve köy evinin ihalesi yapıldı, yakında onların da enkazları kaldırılacak. Peyder pey diğer ilçelerinki de yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Deprem konutlarının inşaatları başladı”

Önümüzdeki 3 ay içerisinde il genelinde ağır hasarlı tüm binaların, konutların ve metruk yapıların enkazlarının tamamen kaldırılacağını söyleyen Vali Ayhan, Eyyübiye ve Birecik ilçelerinde yapılan deprem konutlarının kasım ayına tamamlanacağını ifade etti. Vali Ayhan, “Devletimiz tarafından Eyyübiye ve Birecik ilçemizde deprem konutları inşaatları başladı. İnşallah kasım ayına kadar bunlar bitirilmiş olacak. Yaklaşık 5 binin üzerinde deprem konutu inşaatı yapılmaktadır. Yine bununla beraber 3 bine yakın köy konutu planlaması var ve şu anda 917 adetinin ihalesi gerçekleşti. İnşallah haftaya da Hilvan ilçemizdeki bazı köylerde temel atmalar gerçekleştireceğiz. Yani depremin yaralarını sarıyoruz, hep birlikte sarıyoruz. Tüm binaların durumları gözden geçirilerek gerekli ödemeler yapıldı, can suyu ödemeleri yapıldı, taşınma ödemeleri yapıldı, eşya yardımları yapıldı ve bununla birlikte de ağır hasarlı binaların enkazları kaldırıyor ve buna paralel olarak deprem konutları ve köy konutların da yapım süreci devam ediyor. Bugün de Haliliye ilçemizdeki bir binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceledik, bir ekip 2 günde bir binayı kaldırarak süreçlerini hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Ben, emeği geçenlere ve vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.