Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde depremden etkilenen öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde depremden etkilenen öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler Şanlıurfa ve ilçelerinde de büyük hasarlara neden oldu. Deprem sonrası yaraların kapanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Öğrencilere moral etkinliği

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Hoşin ve çevre köylerinde depremde evleri yıkılan veya etkilenen öğrencilere moral amacıyla, Hoşin kırsal mahallesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu’nda İlçe Kaymakamlığı tarafından moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan ve kurum amirleri öğrencilerle birlikte halat çekerken, öğrenciler çuval yarışı, mangala, satranç ve çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Eğlence sonrasında öğrencilere tavuk döner ikram edildi.

Yapılan etkinlik hakkında açıklamada bulunan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, amaçlarının depremde etkilenen çocuklara moral vermek olduğunu ve bunun için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bilindiği üzere merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde de etkilemiş durumda. Allah’a şükürler olsun ilçemiz büyük bir hızla normalleşmeye girmiş durumda” dedi.

Eğitim öğretim sorunsuz bir şeklide başladı

Deprem sonrası hızlı bir çalışma ile eğitim ve öğretime geçtiklerini belirten Kaymakam Coşkun Doğan, "1 Mart itibariyle biz ilçemizde 11 bin 750 öğrencinin ders başı yapabilmesi için gerekli hazırlıklarımızı yaptık ve eğitim öğretime sorunsuz bir şekilde geçtik. Bugün de Haşin Kırsal Mahallesi’nde bulunan Haşin İmam Hatip Ortaokulu’ndayız ve depremden etkilenen öğrencilerimizle beraberiz. Depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitim öğretime daha kolay adapte olabilmeleri için, onlarla beraber çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün burada sadece öğrencilerimiz yok, daire amirlerimiz, Haşin Mahallesi sakinlerimiz de burada tam birlik ve beraberlik havası hâkim” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin maliyetini kaymakam ve daire amirleri karşıladı

Yapılan etkinliklerin maliyetini daire amirleriyle birlikte kendi ceplerinden karşılayacaklarını belirten Doğan, "Bu etkinliğimizin de söyle bir güzelliği oldu. Bu dağıttığımız döner ve etkinliğin maliyetini daire arkadaşlarım ve ben cebimizden karşılayacağız ve devlet bütçesinden de herhangi bir harcama yapılmayacaktır. İnşallah burada olduğu gibi ülkemiz genelindeki bütün çocukların depremin psikolojisinden bir an önce kurtularak eğitim öğretime devam etmelerini temenni ediyorum. Şuan içerinde bulunduğumuz Haşin Mahallesi depremden etkilenen mahallelerin başında geliyor. Bazı köy evleri yıkıldı ve ayrıca bu okul taşıma merkezi haline getirilen bir okul. Yani depremden zarar gören köylerde bulunan öğrencilerin buraya gelip eğitim aldıkları merkez haline geldi. Allah milletimize bu gibi afetleri bir daha göstermesin” diye konuştu.