Şanlıurfa’da depremde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce tespit edilen ağır hasarlı binalarda çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler, aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından belirlenen ve acil yıkım kararı verilen Bahçelievler Mahallesi’ndeki ağır hasarlı olan Stat 1 Apartmanı’nın yıkımını iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriyor. Yıkımı süren apartmanın çevresi, polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı.