15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Demokrasi Turnuvası başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kentte ‘’15 Temmuz Kurumlar Arası Demokrasi Turnuvası düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde FUTSAL turnuvası başladı. 16 resmi tüm kurum ve kuruluş ile özel Bankaların katılımıyla başlayan turnuvaya yaklaşık 200 sporcu katıldı. Batıkent mahallesindeki spor salonunda başlayan turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva düzenlenecek olan ödül töreniyle sona erecek.