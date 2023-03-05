Şanlıurfa’da ağır hasarlı olduğu için daha önce boşaltıldığı belirlenen 6 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa’da ağır hasarlı olduğu için daha önce boşaltıldığı belirlenen 6 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan 6 katlı bir bina çöktü. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ortalığı toz bulutu kaplarken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığının da bulunduğu binada tedbir amaçlı hassas dinleme yapıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.