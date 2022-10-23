Şanlıurfalı çocuklar Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun düzenlediği "Oyun Karavanı Projesi"nde birbirinden güzel etkinliklerle eğlenirken, büyükler ise eski oyunları izleyerek anılarını tazeledi.

Şanlıurfalı çocuklar Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun düzenlediği "Oyun Karavanı Projesi"nde birbirinden güzel etkinliklerle eğlenirken, büyükler ise eski oyunları izleyerek anılarını tazeledi.

Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyonla Şanlıurfa’ya gelen oyun karavanı, hem çocukların hem de büyüklerin büyük ilgisini çekti. Çocukların bilgisayar ve cep telefonlarındaki oyunlardan uzaklaşarak geleneksel kültürü yaşaması, sokak oyunlarına yönelmesi amacıyla Kent Müzesi önünde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan sunucu ve palyaçolar çocuklara çeşitli oyunlar oynattı. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, yıllar önce sokakta oynanan oyunları görme ve oynama imkanı elde etti. Çocuklar eğlenirken büyükler de eskiden oynadıkları oyunları izleyerek anılarını tazeledi. Etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici, amaçlarının yöresel oyunları, geleneksel oyunları çocuklarla birlikte oynamak olduğunu belirtti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot ise, "Federasyon olarak 20 gün önce oyun karavanı yollarda projemizle Güneydoğu Anadolu Bölgesi turnemize başladık. İlk durağımız Diyarbakır’dı. Ardından Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman’dan sonra son durağımızda bugün Şanlıurfa’dayız. Çocuklarla eğleniyoruz. Çocuklarımızla bir aradayız. Bu etkinliğimizi il müdürlüklerimizin kanalıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Çocuklarla geleneksel sokak oyunları, fiziksel oyunlar oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukların eski oyunları oynayarak teknolojik oyunlardan uzaklaşmaları amaçlanıyor

Amaçlarının çocuklara sokak oyunlarını göstermek olduğunu belirten İsot, “Buradaki amacımız çocuklarımızın fiziksel oyunlar oynaması, bir arada olması. Malum teknoloji dünyası, dijital dünya çocuklarımızı ve hepimizi esir almış durumda. Buradaki maksat çocukların bizim çocukluğumuzdaki gibi sokaktaki oyunları oynamaları, fiziksel oyunlar oynamaları, takım halinde, ekip halinde, dayanışma içerisinde, paylaşım içerisinde bu oyunlarla bir araya gelip eğlenmelerini istiyoruz” dedi.

Yakın coğrafyalardaki çocuklar unutulmuyor

Yurt dışında da etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Salim İsot, “Bu etkinliklerimize yurt genelinde ve yurt dışında da devam ediyoruz. Zaman zaman Azerbaycan’a, Suriye’ye, farklı ülkelere gidiyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin birçok iline ulaştık, tamamına da ulaşmak için oyun karavanımız yollarda” diye konuştu.