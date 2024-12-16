Güçlü çene yapısı ve iri cüssesiyle dikkat çeken “Kurtboğan” olarak bilinen Guregh köpekleri, Şanlıurfa’nın küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çobanlarının vazgeçilmez dostu olmaya devam ediyor.

Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’da binlerce koyunun bulunduğu sürülerde vazgeçilmez hale gelen Guregh köpekleri, “Kurtboğan” olarak da tanınıyor. 100 bin liraya kadar alıcı bulan bu köpekler, hem çobanların sadık dostu hem de sürülerin güvenliği için ideal bir seçenek oluyor. Son yıllarda ülke genelinde düzenlenen festival ve yarışmalarda boy gösteren bu özel ırk, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük ilgi görüyor. Atletik yapıları ve 80-100 cm arasında değişen boylarıyla hayranlık uyandıran Guregh köpekleri, çobanların sürülerini korumasında da önemli bir rol oynuyor.

“Amacımız ırkı korumak ve sürdürmek”

Şanlıurfa Guregh Çoban Köpekleri yetiştiricisi Yunus Emre Kılıç, Guregh köpeklerinin bölge iklimine uyum sağlayan, güçlü ve koruyucu özelliklere sahip bir hayvan olduğunu söyledi. Kılıç, “Bunlar sürü köpeği, çoban köpeği ve bekçi köpeğidir. Hayvanları korur, bekçilik yapar. Çok kaliteli hayvanlardır” ifadelerini kullandı.

Fuar merkezinde tanıtımı yapılan guregh köpeğini gören vatandaşlar, yakından ilgilendikleri hayvana hayran kaldıklarını belirtti.