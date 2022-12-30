Şanlıurfa’da yaklaşık 5 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı jandarmanın uzun süreli takibi sonucu yakalandı.

Şanlıurfa’da yaklaşık 5 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı jandarmanın uzun süreli takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Mart 2018 tarihinde Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Koçak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre K.K. ve F.B. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada F.B. isimli şahıs hayatını kaybetti. Olayın faili K.K. isimli şüpheli ise olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. K.K. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından uzun süren bir çalışma yürütüldü. Çalışma sonucunda şahsın Haliliye ilçesinde bir adreste bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından adreste yapılan aramada firari K.K. isimli şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.