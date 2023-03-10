Şanlıurfa’da narkotik ekiplerinin uygulamasında durdurulan bir araç çekicisinde 25 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, , Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir çekicide arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet çanta içerisinde toplam 46 vakumlu paket halinde 25 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 1 şahıs, “uyuşturucu madde yapmak ve nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.