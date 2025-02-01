Şanlıurfa’da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen tahliye kanalı ıslah çalışmasında, bataklıkta mahsur kalan 240 kaplumbağa, itfaiye ve doğa koruma ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde yaşandı. Şehir merkezinden geçen Karakoyun Deresi’nde, DSİ tarafından başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor. Devam eden çalışmalar sırasında ekipler, onlarca kaplumbağanın bataklıkta mahsur kaldığını tespit etti. Ekipler, kaplumbağaların kurtarılması için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çamur bataklığında mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı

Bölgeye giden ekipler, çamur bataklığından tek tek çıkardıkları kaplumbağaları sepetlere koyarak kamyonette taşıdı. Kurtarılan 240 kaplumbağa, Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavi ve bakımlarının ardından tekrar doğaya salınacak.

"Tedavileri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak"

Kurtarma operasyonuna katılan Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekim Adil Uztemur, "Bugün DSİ tarafından yapılan kanal ıslahı çalışması sırasında kanalda mahsur kalan su kaplumbağaları ile ilgili ihbar geldi. İhbar değerlendirilerek bölgeye intikal ettik. Sayıları 150-200’ün üzerinde olduğunu düşündüğümüz su kaplumbağalarını kurtardık. Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüp, kontrol ve tedavileri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacaktır" ifadelerini kullandı.