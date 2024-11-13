Şanlıurfa’da polis tarafından motosiklet pazarında yapılan denetimlerde çalıntı ve trafiğe çıkması sakıncalı 16 adet motosiklet ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet pazarında şok denetim gerçekleştirdi. Toplam 25 ekipten oluşan 75 polisin katıldığı denetimlerde 5 adet çalıntı, 6 adet şase numarası kazınmış, 1 adet hacizli ve 4 adet hurda kayıtlı motosiklet ele geçirildi. Polis ekipler 6 şahsa suç eşyasının satın alınması ya da kabul edilmesi, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek suçundan işlem yaptı. Pazardaki 4 iş yerine ise toplam 200 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Kaynak: iha