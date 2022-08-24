Edinilen bilgiye göre, Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa’da çalına 2 motosikletin yerini belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri bulurken 2 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde çalınan 2 motosiklet jandarma tarafından bulunurken gözaltına alınan 2 zanlı karakola götürüldü.

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