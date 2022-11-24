Şanlıurfa’da bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’da bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Tek Tek Dağları Milli Parkı’nda bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Ekiplerce koruma altına alınan çöl varanının, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Veteriner Hekim Uğur Özbay, bulunan çöl varanının tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Duyarlı vatandaşlar, doğada bitkin olarak gördüğü çöl varanını bize bildirdi. Tek Tek Dağları Milli Parkı’nda bulunan çöl varanı vatandaşın yaptığı ihbar sonucu alınarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirildi. Çöl varanı, rehabilitasyon merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından güçlenmeye başlamıştır. Güçlenme süreci bittiğinde tekrar doğasına, Tek Tek Dağları Milli Parkı’ndaki yuvasına kavuşacaktır. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.