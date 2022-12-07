Turizm şehri Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle tarihi bir han daha yok olmaktan kurtarılarak Şanlıurfa turizmine kazandırılıyor.

Turizm şehri Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle tarihi bir han daha yok olmaktan kurtarılarak Şanlıurfa turizmine kazandırılıyor.

Şanlıurfa’nın köklü tarihine sahip çıkan, deforme olan veya atıl durumda olan tarihi hanları, sokakları aslına uygun bir şekilde restore ederek kent turizmine kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarihi Çubukçu Hanı’nda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. 2023 İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehrin turizmine yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Daha önce 17 tarihi sokakta restorasyon çalışmaları yapan, şehrin kalbinde bulunan ve yıllardır atıl şekilde bekleyen Hacı Kamil Konağının restore edilmesini sağlayan, Birecik İlçesinde Kamil Kankılıç tarafından Büyükşehir Belediyesine hibe edilen tarihi evin restore işlemlerini gerçekleştirilmesini sağlayan Beyazgül bu kez de tarihi Çubukçu Hanı’nı Şanlıurfa turizmine kazandırıyor.

“Tarihi Çubukçu Hanını turizme kazandıracağız”

Güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi hana giderek ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Beyazgül, çok yakında Çubukçu Hanı’nı da Şanlıurfa turizmine kazandıracaklarını söyledi. Beyazgül, “Harran Cami Kapısı karşısındaki Çubukçu Hanı’ndayız. Buradaki restorasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Bugün burada incelemelerde bulunduk. Bu Hanın ihalesi yaklaşık üç buçuk ay önce yapıldı. Buradaki çalışmalar süratle devam ediyor. Bu han tarihi bir han ve içerisinde 8 adet oda var. Bu tarihi hanın ilk olarak güçlendirme işlemleri yapıldı. Şuan da restorasyon işlemleri devam ediyor. İnşallah Şanlıurfa’mıza ve turizme çok önemli bir eser daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.