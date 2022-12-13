Kent merkezindeki oto alım satım sitelerinin yeni yerlerine taşınmadan alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.

Kent merkezindeki oto alım satım sitelerinin yeni yerlerine taşınmadan alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.

Mesken altlarında oto kiralama işi yapan esnafların sorunlarını görmezden gelmeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnaflar için yapılan oto kiralamacılar sitesinin alt ve üst yapısının hızlıca bitirilmesi talimatını vermiş ve tamamlanan oto kiralamacılar sitesinin açılışını da bizzat yapmıştı. Binaların altında toparlanan ve özellikle kentin kalbi konumundaki Bahçelievler’de yoğunlukta olan kiralık araç işyerleri, yeni yerlerine taşınmasıyla kangrenleşen bir sorun daha çözüme kavuşmuş oldu. Alt ve üst yapı çalışmaları da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Oto kiralamacılar sitesi tam anlamıyla hazırlanarak yeni sahiplerine teslim edildi.

“Bir sorunu daha çözüme kavuşturduk”

Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluk ve sevincini yaşadıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “Bahçelievler’de apartman altlarında dağınık bir şekilde duran bu araç kiralama yerlerinin burada tek bir çatı altında toparlanması konusunda fikir birliğine vardık. Allah’ın izniyle bu sorunu da görmüş olduğunuz gibi çözdük” ifadelerini kullandı.