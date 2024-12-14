Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir öğretmen yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Öğretmen, “İki saattir elektrik yok, online dersim var, öğrencilere elektrik yok mu diyeceğim” dedi.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güzelşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, matematik öğretmeni Mustafa Güler, bir süre önce oturduğu mahalleden yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle taşındı. İlçenin Güzelşehir Mahallesi’ne yerleşen Güler, bir süre sonra burada da elektrik sorunu yaşadı. Sürekli elektrik kesintisi sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Güler, duruma isyan etti.

Güler, “Şanlıurfa Güzelşehir Karaköprü’de yine elektrik yok, yine yok, yine yok. Bu akşam ders yüklemem lazımdı, montaj yapmam lazımdı, 2 saattir elektrik yok. Yaklaşık 5 dakika sonra online dersim başlayacak, elektrik gelir diye bekliyorum, elektrik gelmiyor. Yani mahalle değiştiriyorum, ya böyle bir şey var mı? Ya ders yapmak için mahalle değiştiriyorum. Bir de Atatürk Barajı da tam dibimizde yer alıyor. Hangi yıldayız, 2025’e gireceğiz, yok bilmem yılbaşı kutlamaları, yeni yıl kutlamaları, çok sinirliyim, vallahi çok sinirliyim. Yani böyle bir şey var mı? Adamlara ben ne diyeceğim online derste. Arkadaşlar elektriğimiz yok. Böyle bir rezillik var mı ya” diyerek yetkililere tepki gösterdi.