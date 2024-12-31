Şanlıurfa’da bir kişinin pompalı tüfekle husumetlisini vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası İ.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mahmut A.’yı göğsünden vurdu. Yere yığılarak ağır yaralanan Mahmut A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışmaları yaparak, İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.