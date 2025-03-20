Şanlıurfa’da bir anne beşiz bebek sevinci yaşadı. Beşiz bebekler, prematüre olmaları nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınarak uzman ekipler tarafından gözlem altına alındı.

Doğum oranının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa’da nadir görülen bir olay yaşandı.

Şemse Felhan (27), gebeliğinin 9’uncu haftasında gittiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, beşiz bebeklere hamile olduğunu öğrendi. Çoklu gebeliklerde, anne ve bebeklerin sağlığını korumak amacıyla fetal redüksiyon yöntemi sıklıkla öneriliyor. Bu yöntemle, gebeliğin daha güvenli bir şekilde devam etmesi için bebek sayısının azaltılması sağlanabiliyor. Ancak Şemse Felhan, tüm bebeklerini dünyaya getirmek istediğini belirterek bu teklifi reddetti. Uzman doktorların titiz takibiyle, hamilelik süreci dikkatle izlendi.

Kritik 27’nci hafta ve zamanında müdahale

Gebeliğinin 27’nci haftasında hastaneye başvuran Şemse Felhan, acil sezaryen kararıyla doğuma alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem ve Op. Dr. Adem Dilek’in öncülüğünde gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Beşiz bebekler, prematüre olmaları nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınarak uzman ekipler tarafından gözlem altına alındı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık ekibi, bebeklerin sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti. Şemse Felhan ve eşi, bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, doktorlar da başarılı bir süreci geride bırakmanın gururunu yaşadı.

Şemse Felhan, doktorlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti.