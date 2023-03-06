Peygamberler şehri Şanlıurfa’da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camii’nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide, kılınan namazın ardından dualar edildi. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Namaz sonrası Şanlıurfa Valiliği tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.