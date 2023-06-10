Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen bağımlılıkla mücadele konulu tiyatro oyunu, Batıkent TOKİ Mahallesi’ndeki kültür merkezinde sahnelendi.

Eyyübiye’deki okullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleriyle birlikte oyunu izleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, oyun öncesi öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, bağımlılıkla mücadele konusuna dikkat çekti.

İyilerle kötülerin savaşının gerçekleştiği dönemde, iyilerden olmanın önemine dikkat çeken Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “İyilerle birlikte olacağız, kötülere karşı savaşacağız, mücadele vereceğiz ve kazanacağız. Şu anda kimileri dünyayı çok kötü göstermeye çalışıyor. Kötülüğün iyiliğin önüne geçtiğini bizlere kabul ettirmeye çalışıyor. Ama öyle değil, dünya çok güzel, dünya yaşanılabilir bir yer. Gençler için, yaşlılar için çok güzel bir yer. Maalesef boş işlerle vakit geçiren şer odaklarının sesleri çok çıkıyor diye dünyayı çok kötü göstermeye çalışıyor. Ancak dünya çok güzel ve dünyayı güzelleştiren sizlersiniz” diyerek, çocukların anne babalarının sözlerinden çıkmamalarını istedi.

Öğrencilerle sohbet ederek, okulları için talep ettikleri top, kamelya, halı saha gibi isteklerini yerine getireceğini belirten Kuş, okul yönetimlerinin belirleyeceği, derslerinde başarılı, saygıda sevgide kusur etmeyen öğrencilere de bisiklet hediye edeceği sözünü verdi. Eyyübiye Belediyesi’nin her zaman gençlerin yanında olduğunu, onların ihtiyaçlarını sağlamak adına önemli yatırımlar yaptığını hatırlatan Kuş, gençlik merkezleri, sınav hazırlık merkezleri, eğitim otakları, spor tesisleri gibi yatırımlara yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kuş’un konuşmasının ardından Hasan Özaşlamacı’nın yazdığı ve yönettiği, yapımcılığını Yeditepem Sanat adına Ayşe Bayyurt’un yaptığı bağımlılıkla mücadele konulu tiyatro oyunu oyunu sahnelendi.