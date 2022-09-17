Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesinde meydana geldi. İsa Ç. (4) bahçedeki at çevresinde oynadığı sırada huysuzlaşan atın çiftelemesi sonucu başına aldığı darbeyle yaralandı. Ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk tedavisi sonrası ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Şüpheli araçta silah ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

Şüpheli araçta silah ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

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