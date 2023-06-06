Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5 Haziran Çevre günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde atık malzemelerden yapılan eserler sergilendi.

Her yıl 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan “Çevre Haftası” etkinlikleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikler, Fatih Sultan Mehmet Parkında gerçekleşti. Şanlıurfa genelinde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinde rengarenk eserler ortaya çıkardı. Hacivat ve Karagöz oyununun sergilendiği tek perdelik tiyatro oyununda çevreye dikkat çekildi. Çevre Haftası etkinliklerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Aras, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile beraberindekiler stantları gezerek öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmaları yakından inceledi.

“Doğa için israfı önleyelim”

Doğayı korumak için israfın önüne geçilmesi gerektiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Çocuklarımız tarafından güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Çocuklarımız bu tür etkinliklerle şuur kazandırıyor. Çevreyi korumak için hayatımızdan israf, yanlış tüketim, boşuna yanan elektriği hayatımızdan çıkarmamız lazım. Her şeyin değerini iyi bilmemiz lazım. Yanlış yaptığımız her şey doğadan bir şey alıp götürüyor. Çocuklarımıza belki ev bırakabiliriz, belki servet bırakabiliriz ama onlar için en kıymetli şey doğadır. Yarın eğer çocuklarımızın bunu kitaplardan görmesini istemiyorsak, gerçeği ile yaşamalarını istiyorsak hayatımızı değiştireceğiz. Eğer biz hayatımızı değiştirirsek doğa değişir ve doğa güzelleşir. Hep beraber geleceğimizi çocuklarımız için koruyalım’’ dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise paydaş kurumlarla birlikte bir hafta boyunca çevre haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.