Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halil Ür-Rahman Kent Ormanı ile Şehir Hastanesi arasında kalan Kır Düğün Bahçesi’nin yollarını asfaltlamak için alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Halil Ür-Rahman Kent Ormanı eteğinde yaptırılan Kır Düğün Bahçesinin tamamlanmasıyla yollarda asfalt öncesi zemin sağlamlaştırma çalışması yaptı.

Halil Ür-Rahman Kent Ormanı, Şehir Hastanesi ve Kır Düğün Bahçesinin yer aldığı yollarda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dolgu çalışması tamamlandı. Asfalt öncesi alt yapı ve zemin sağlamlaştırma çalışması yapılan yollar en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.