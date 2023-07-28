Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere-Karaali Grup yolunda yapılan asfalt çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere - Yarımsu - Karabayır - Yazılıkavak - Havşanlı - Battal - Karaali gurup yolunda 12 kilometre, Havşanlı-İkiağız- Ballıca- Çatallı-Mehmetçik- Tatlı-Yazgülü grup yolunda da 8 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları Karaali yolu ile birleşen gurup yollarında incelemelerde bulundu. Grup yollarında incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ‘’Haliliye ilçemize bağlı Çamlıdere-Yarımsu-Karabayır-Yazılıkavak-Havşanlı - Battal-Karaali gurup yolunun 12 kilometresini yaptık ve Karaali ile birleştirdik. Grup yollarımızın tamamı en iyi standartlardaki asfalt yola kavuşmuşmuş oldu. Doğu istikametinde Havşanlı-İkiağız-Ballıca-Çatallı-Mehmetçik-Tatlı-Yazgülü grup yolunda da 8 kilometrelik bir çalışmamız oldu. Bu bölgede asfalt çalışmasını bitirmiş olduk. Şanlıurfa’nın genelinde kırsal alanda yüzde 95 oranında asfalt çalışmamızı bitirmiş olduk. Kalan yüzde 5’lik kısmı ise mezralarımızdır ve mezralarımızdaki çalışmalarımızı da yılsonuna kadar tamamlayacağız. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız çok yoğun bir şekilde 13 ilçemizde çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımıza hizmet etme mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında birçok belediyeler Şanlıurfa ve ilçeleri dışında bu tür hizmete henüz daha ulaşabilmiş değil, yine bunun yanında biz köy bağlantı yollarını yaparken bir yandan da Haliliye Belediyemiz köy içlerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Grup yollarındaki asfalt, köy içlerimiz tamamen güzel bir standart da kavuştu. Vatandaşlarımız tozdan, topraktan kurtulmuş oldu. Yoğun bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürerek halkımızın hizmetine devam ediyoruz’’ dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını anlatan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise ‘’Burada 4 Buçuk yıldır hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hem de Haliliye Belediyesi olarak hep birlikte sahalardaki ortak hizmet profili çerçevesinde, bir taraftan biz ilçe belediyesi olarak köylerin içerisindeki gerek asfalt çalışmaları, gerek parke ve stabilize çalışmaları yaparken, bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak köylerin ana arterlerini ana yollarını asfalt çalışmaları 4 buçuk yıldır hummalı bir şekilde devam etti. Haliliye ilçemizde yüzde 99 bütün köy yollarımız, köy içlerimiz asfatlanmış, Stabilizesi yapılmış durumdadır. 20 köyün ana arter olarak bağlandığı grup yolu olarak bilinen ve Şanlıurfa’da da Çamlıdere - Karaali yolu arasındaki yoğun olarak trafiğin yaşandığı yolu da Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından burada asfalt yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından memnunuz’’ diye konuştu.

Grup yolundaki Mahalle Muhtarları ve Meclis Üyeleri, birçok mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda yapılan asfalt çalışmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.