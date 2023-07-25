Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde birçok suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son günlerde gerçekleşen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ile yaralama gibi olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarında "evden hırsızlık", "oto hırsızlığı" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan V.İ.’nin saklandığı adres belirlendi. Adrese yapılan operasyonda ekipleri görünce kaçan şüpheli kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen, 3 yüzük, 2 zincir kolye, tablet ve bin 115 lira ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.