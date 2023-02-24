Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

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Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki bir otelde yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan E.V.’yi yakaladı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda yine hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunan Ü.G. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.