Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki bir otelde yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan E.V.’yi yakaladı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda yine hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunan Ü.G. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.