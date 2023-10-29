Şanlıurfa’da jandarma tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 140 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı aranan şahıslara yönelik Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT Mercek Operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan 140 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 83 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken aranan şahısların yakalanması ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.