Şanlıurfa’da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde durdurularak arama yapılan araçta, gümrük kaçağı 74 cep telefonu, 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde durdurularak arama yapılan araçta, gümrük kaçağı 74 cep telefonu, 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurularak arama yapılan bir aracın gizli kısımlarına saklanmış vaziyette 74 adet kaçak cep telefonu, 900 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 gram esrar ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.