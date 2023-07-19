Şanlıurfa Birecik ilçesinin yüz yıllık sorunlar çözüme kavuşturacak olan kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke proje çalışmaları sürüyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik ilçesinde uzun yıllardır yaşanan alt yapı eksikliğini gidermek için başlattığı çalışmalarla vatandaşların güçlü bir alt yapı hizmeti için ilçede yürütülen kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke projesi çalışmalarını sürdürerek kısa bir zamanda tamamlamayı planlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’da büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştirirken, aynı hizmeti kent merkezi ve bütün ilçelere de yayıyor.

Planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik ilçesinde yaklaşık 68 bin 161 metre kanalizasyon hattı, 3 bin 250 metre yağmursuyu hattı çalışmalarını yürütüyor.