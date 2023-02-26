Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Ağveran Mahallesi’nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Mahsut, Hanifi, Abdullah T. ile Sedat B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi’ne getirildi. Mahallede yaşanan kavganın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tekrar karşılaşan aile fertleri, burada da kavgaya devam etti. Çıkan kavgada 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.