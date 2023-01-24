Şanlıurfa’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Şanlıurfa’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Eyyübiye, Akçakale, Birecik ve Harran ilçelerinde şüpheli adres ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 83 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edildi.