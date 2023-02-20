Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Viranşehir ilçesi Eski Derik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan kişilerin kimliğinin tespiti için başlattığı çalışma sürüyor.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada 8 kişi yaralandı.

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