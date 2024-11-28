Şanlıurfa’da 8 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla piyasaya sürülmek üzere olan yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu değerlendirilen 8 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.