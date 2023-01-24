Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Kick Boks Turnuvası 6 bin 500 sporcu ve antrenörün katılımıyla Şanlıurfa’da başladı. Şanlıurfalı gençler için spor salonu sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Beyazgül, gençlerin katıldığı müsabakalarda büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Kick Boks Turnuvası 6 bin 500 sporcu ve antrenörün katılımıyla Şanlıurfa’da başladı. Şanlıurfalı gençler için spor salonu sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Beyazgül, gençlerin katıldığı müsabakalarda büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Turnuvanın açılış töreni, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden yaklaşık 6 bin 500 sporcu katılıyor.

Şanlıurfa’daki turnuvanın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile çok sayıda davetli katıldı.

‘’Gençlerimizin yeri spor salonlarıdır’’

Şanlıurfalı gençler için spor salonu sayısını artırdıklarını ve bu salon sayesinde birçok sporcunun başarıya imza attığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Peygamberler şehri Şanlıurfa bu gün 8 bin gencimizi misafir etmenin onurunu yaşıyor. Şanlıurfa20,6 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfusuna sahiptir. Gençlerimizi önemsedik ve spor salonu sayımızı artırdık. 2 olan spor salonumuza 47 tane daha ekleyerek salon sayımızı 49’a çıkardık. 3 tane olan gençlik merkezi sayısına 17 merkez daha ekleyerek 20 gençlik merkezi oluşturduk. Biz geldiğimiz güne kadar 20 olan milli sporcu sayısını 35’e çıkardık. Lisanslı sporcu sayımızı 2 bin 850’den 5 bin 940’a çıkardık. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda 78 madalya, bölgesel yarışmalarda 545 madalya aldık. Gençlerimizin yerleri spor salonlarıdır ve Şanlıurfa’da gençlerimiz için spor salonu sayısını artırdık’’ diye konuştu.