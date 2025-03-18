Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yardımcı ile Harran’ı birbirine bağlayan ve yaklaşık 50 kırsal mahallenin faydalanacağı 17 kilometrelik grup yolunda genişletme ve stabilize çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı ile Harran ilçesini birbirine bağlayan grup yolunu, asfaltla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yardımcı Mahallesi’nden başlayıp Harran ilçesindeki karayoluna kadar uzanan yolda, ekipler tarafından genişletme çalışmaları yoğun şekilde yürütülüyor. Şu anda 5,5 metre olan yolun genişliği yapılacak çalışmaların ardından 8,5 metreye çıkarılıyor. Bölgede deforme olmuş yolların sökümünü sürdüren ekipler, yolu stabilize edip mekanik hale getiriyor. Ekipler, Yardımcı, Çiftlik ve Sultantepe güzergahında çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt seriminin gerçekleştirileceği yol, karayolları standartlarında olacak.

Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, yürütülen yol çalışmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkürlerini iletti.