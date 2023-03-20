Şanlıurfa’da sel felaketi nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde başlatılan su tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Kentte 15 Mart’ta şiddetli sağanağın ardından taşan suların dolması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde sürdürülen su tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafında bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı tünelde ışıklandırma ve trafik levhaları konuldu, tünel temizlenerek eski haline getirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tünelde yapılan çalışmaları yakından takip etti. Tüm ekiplerin seferber olduğu çalışmalarda yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Tünelin en kısa sürede yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.