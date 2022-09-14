Şanlıurfa’da durdurulan iki otomobilde 5 kilo 650 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa’da durdurulan iki otomobilde 5 kilo 650 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent girişinde durdurdukları iki araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.