Şanlıurfa’da üç ayrı suçtan 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Şanlıurfa’da üç ayrı suçtan 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Şanlıurfa İI Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve yağma olmak üzere üç ayrı suçtan toplam 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. isimli firari yakalandı. 2 yıldır firari durumda bulunan E.D., Karaköprü ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.