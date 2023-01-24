Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi, “Sağlıkla pedal çevir” sloganıyla 400 yetim öğrenciye bisiklet dağıttı. Karne hediyesi olarak ilk kez bir bisiklete kavuşan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Yetim öğrencilerin yakınları, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi, “Sağlıkla pedal çevir” sloganıyla 400 yetim öğrenciye bisiklet dağıttı. Karne hediyesi olarak ilk kez bir bisiklete kavuşan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Yetim öğrencilerin yakınları, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, bisiklet kullanımını arttırmak ve dezavantajlı çocukların yüzünü güldürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Haliliye Belediyesi Eyüp Cenap Gülpınar Spor Salonunda, yetim öğrenciler için bisiklet dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşlerİ Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen 400 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi. Bisikletine kavuşan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak ’sağlıkla pedal çevir’ anlayışıyla bugün sizlere bisikletlerinizi teslim ediyoruz. Size aynı zamanda bir karne hediyesi olarak da takdim ediyoruz. Sizin sıcaklığınız salona yansıyor, yüzünüze yansıyor, gözlerinize yansıyor. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bisikletleriniz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çocukların salonu rengarenk yaptığını aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Burası bir bayram yeri olmuş. Renk renk, cıvıl cıvıl. Burada bir bisiklet dağıtımı var ama esas olan sevgi dağıtılıyor, çocuklarımıza mutluluk dağıtılıyor. Haliliye Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise “Çocuklarımızın mutlu olması, onların gülmesi her şeye bedeldir. Öncelikle çocuklarımızın mutluluğuna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Asıl olan budur. Yöneticilikte, idarecilikte çocuklarımızın gülmesi onların mutlu olması, hayatta sımsıkı sarılmaları, onların başlarının okşanması herhalde hizmetlerin en lezzetli, en tatlı anlarıdır. Ben emeği geçenlere hasetten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bisiklet hediye edilen çocukların sevinci yüzlerinden okunurken, aileleri ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve aileler katıldı.